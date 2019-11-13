انطلاق بطولة السنوكر والبلياردو في صبراتة

بمشاركة عدد من لاعبي السنوكر والبلياردو في المنطقة الغربية، نظمت هيئة الشباب والرياضة في مدينة صبراتة بطولة للعبة على مستوى المنطقة .

وجاء 64 لاعبا متحفزين من مختلف مدن المنطقة الغربية وتجمعوا في قاعة البياضة لخوض غمار مباريات بطولة السنوكر والبلياردو على مستوى المنطقة الغربية .

لاعب يجهز كراته، وآخر يسدد ضرباته، فعلى أكثر من طاولة انطلقت المنافسات في جو من المزاح والروح الرياضية بين اللاعبين وبنظام خروج المغلوب ستلعب مباريات البطولة التي ستمتد منافساتها لمدة بين عشرة إلى 12 يوما وسيتوج في نهايتها صاحب أعلى مهارات وفنيات في لعبة السنوكر والبلياردو.

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