مودريتش يتوّج بجائزة القدم الذهبية

تفوق الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد على عدة نجوم من بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بالحصول على جائزة القدم الذهبية لعام 2019 في إمارة موناكو.

وتمنح الجائزة للاعبين الذين تجاوزت أعمارهم 28 عاما وما زالوا متألقين بعطائهم في الملاعب.

وكان النجم الإيطالي روبيرتو بادجو أول الحاصلين عليها عام 2003، ثم تلاه نيدفيد وشيفيتشينكو ورونالدو داليما وديل بييرو وروبرتو كارلوس ورونالدينيو وتوتي وجيجز وإبراهيموفيتش ودروجبا وإنييستا وإيتو وبوفون وكاسياس وكافاني وأخيرا وليس آخرا مودريتش صاحب الـ34 عاما.

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