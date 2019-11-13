النصر يبدأ تدريباته استعداد للكونفيدرالية

أخبار ليبيا 24

باشر مساء اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته بملعب النادي، استعدادا لخوض غمار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي للعبة (الكونفيدرالية).

ووضعت قرعة الكونفيدرالية التي أجريت أمس الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، ممثل ليبيا في المجموعة الثانية إلى جانب بيدفست فيتس من جنوب أفريقيا، وجوليبا المالي، وحوريا كونكاري الغيني.

وسيفتتح النصر مبارياته في البطولة في الأول من شهر ديسمبر المقبل عندما يستقبل فريق جوليبا المالي بمصر، ليتوجه في الثامن من الشهر ذاته إلى غينيا لملاقاة حوريا كوناكري، وفي 29 ديسمبر سيحل ضيفا على بيدفست فيتس.

وسيخوض فريق النصر منافسات هذه البطولة بقيادة المدرب محمد الككلي، بمعنويات عالية لتحقيق نتائج إيجابية والتأهل إلى الأدوار النهائيات للبطولة الإفريقية والتشريف الكرة الليبية.

وكان فريق النصر قد تأهل إلى دور المجموعات للكونفيدرالية بعد تخطيه في دور 32 مكرر، نظيره برولين أف سي الأوغندي عندما تعادل معه ذهابا في مصر بهدفين لكل منهما، وتفوق عليه إيابا في أوغندا بهدفين نظيفين.

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