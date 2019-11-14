المنتخب الوطني ينهي معسكره في سوسة

تقرير 218

مرة أخرى تفتح نوافذ الأمل وتتوجه الأنظار إلى تونس ففي ملعب رادس دقات القلوب ستزداد لرؤية المنتخب الوطني حاضرا بقوة أمام صاحب الضيافة لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

المعسكر التمهيدي اختتم في مدينة سوسة واستمر لأيام بحضور كافة اللاعبين، والمهاجم أنيس السلتو متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد أبناء شعبه بحسب تصريحاته لـ218.

وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا مساء الجمعة سيكون ملعب رادس مسرحا للحوار الليبي التونسي فالبنزرتي في أول اختبار له رفقة الفرسان طموحه يرتكز على تحقيق نتيجة إيجابية قبل التحول إلى المنستير لمواجهة تنزانيا في ثاني الجولات.

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