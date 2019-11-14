أندية السلة الليبية تتألق خارجياً في غياب للمنتخب

تعاني كرة السلة الليبية من العجز عن تجهيز منتخب يقود البلاد في المحافل العربية والأفريقية، فمنذ سنوات تقدم اللعبة أسماء ليبية لامعة شابة تقدم عروضا قوية على مستوى الدوري المحلي وفي المشاركات الخارجية عربيا وأفريقيا لكن تلك الطموحات تنتهي دون تكوين منتخب ليبي.

وربما تكون مشكلة عدم تكوين منتخب ليبي في كرة السلة عائدة لعدم توفر الإمكانات المادية أو لجنة مهمتها الاهتمام بهذا الجانب في اللعبة الثانية على مستوى ليبيا.

وبعد أن تقدمت ليبيا على مستوى هذه اللعبة في السنوات الماضية واستضافت بطولة أفريقيا وحاولت تكوين منتخب قوي تعود اليوم خطوات كبيرة للخلف في انتظار حلول حقيقية وتطوير اللعبة التي أصبحت تعتمد على مجهودات اللاعب الذاتية.

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