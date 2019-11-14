3 مواجهات مهمة في تصفيات اليورو 2020

تقرير 218

منتخبات تأهلت وأخرى تتربص بتصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020، فإنجلترا التي لم تضمن تأهلها حتى الآن على الرغم من تصدرها للمجموعة الأولى بـ15 نقطة ستخوض المباراة الدولية رقم 1000 عندما تستضيف الجبل الأسود في مواجهة تبدو سهلة لمنتخب الأسود الثلاث، فالتشكيلة الشابة التي هزمت إسبانيا بـ3 مقابل 2 في إشبيلية لن يصعب عليها التفوق على منتخب الجبل الأسود في ملعب ويمبلي.

بطل العالم، المنتخب الفرنسي سيكون أيضا في مواجهة سهلة عندما يستضيف المنتخب المولدوفي، الفريق الأضعف في المجموعة الثامنة، والتي يأتي فيها منتخب الديوك الفرنسي خلف المنتخب التركي باعتبار المواجهات بينهما حيث فاز الأتراك على أرضهم ذهابا بثنائية وتعادل المنتخبان في فرنسا بهدف لمثله إيابا.

ديدي ديشامب قائد الديوك وعلى الرغم من تراجع مستوى نجومه لأسباب عدة فإنه يضع ثقته فيهم ويعرف كيف يوظفهم في الملعب بحسب تصريحاته عندما يستضيف اليوم منتخب مولدوفيا .

منتخب آخر لم يحسم تأهله بعد، ألا وهو بطل النسخة الماضية، المنتخب البرتغالي، الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة والذي سيقلص الفارق بينه وبين المتصدر المنتخب الأوكراني إلى 5 نقاط في حال فوزه اليوم على منتخب لتوانيا الأخير في المجموعة.

رونالدو ورفاقه مطالبون اليوم بالفوز ليس لملاحقة أوكرانيا التي ضمنت التأهل بل لتوسيع الفارق بينهم وبين منتخب صربيا الثالث في المجموعة إلى 4 نقاط لعلهم يخطفون ورقة الترشح كأفضل ثاني في مجموعتهم.

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