أندية المنطقة الغربية ترفض إقامة الدوري الممتاز

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت أندية المنطقة الغربية والوسطي بشكل رسمي تجميد النشاط الرياضي بالكامل، وعدم المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، الذي أعلن عنه الاتحاد الليبي لكرة الليبي خلال الأيام الماضية .

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء، بفندق باب البحر بالعاصمة طرابلس .

وأصدرت أندية المنطقة الغربية والوسطى، بيانا رسميًا أوضحت من خلاله كافة الأسباب التي دعتها لاتخاذ هذا القرار، كما دعت لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وعللت أندية المنطقة الغربية والوسطى، قرارها بتجميد الأنشطة للظروف التي وصفتها بغير الملائمة لإقامة أي نشاط رياضي في البلاد، حسب البيان .

وأكدت أن هذه الظروف هي التي دعت الاتحاد الليبي إلى إلغاء الدوري في الموسم الماضي، متهمة أعضاء اتحاد الكرة الليبي، بأنهم يسعون للحفاظ على مناصبهم وتحقيق مصالحهم الشخصية دون النظر إلى أي مصالح عامة .

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