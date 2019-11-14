منتخبنا الوطني يختتم تدريباته بمعسكره في “سوسة” قبل التوجه للعاصمة التونسية

خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، تدريباته اليومية تحت قيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي، بمعسكر المنتخب بمدينة سوسة التونسية بمشاركة 26 لاعبا.

وبدا على اللاعبين الحماس والتفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات المنتخب مساء الجمعة، في بداية مشواره ضمن الجولة الافتتاحية لتصفيات كان 2021.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب، اليوم الخميس، إلى العاصمة التونسية ليواصل تدريباته الأخيرة استعدادا لمواجهة الجوار المرتقبة مساء الجمعة أمام المنتخب التونسي .

وكان البنزرتي قد استدعى قائمة تضم كل من: محمد نشنوش – أحمد عزاقة –محمد الفرجاني – بوبكر بوعقيلة – ناجي دراء – معتصم الصبو –صهيب بن سليمان – عمران سالم – عبد الله بلعم – خالد مجدي – عبد الله العرفي – إسماعيل التاجوري “نيويورك سيتي الأمريكي” – صالح طاهر وزكريا الهريش “اتحاد طنجة” – محمد الترهوني ” سموحة المصري” – مفتاح طقطق “المصري البورسعيدي” – المعتصم المصراتي “فيتوريا غيمارش البرتغالي” – حمدو الهوني “الترجي التونسي” – مهند عيسى وأنيس سلتو “النجم الساحلي التونسي” – مؤيد اللافي “اتحاد العاصمة الجزائري” – علي معتوق “الملعب التونسي” – بدر حسن “الباطن السعودي” – محمد صولة “الرفاع البحريني” – أحمد شلبي “الاتحاد السكندري” – هيثم ضانة “هلال الشابة التونسي” .

يشار إلى أن أحمد بن علي، نجم فريق كروتوني الإيطالي، يغيب عن صفوف الفرسان للإصابة، كما يغيب معتز المهدي لظروف عائلية.

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