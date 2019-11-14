“الهمالي”: مواجهة تونس صعبة لكننا عازمون على حصد النقاط

أكد أكرم الهمالي مساعد مدرب المنتخب الوطني، إن لاعبي الفريق يتطلعون لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة تونس المقرر إقامتها غدا ضمن التصفيات المؤهلة لـ”كان 2021″، من أجل إسعاد الجماهير الليبية.

وقال “الهمالي” في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم على “فيسبوك”، إن التحضيرات لمباراة تونس جارية بحضور كافة اللاعبين، منذ الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن اللاعبين يخوضون تدريبات تكتيكية نظرا لضيق الوقت.

وأضاف أن مواجهة المنتخب التونسي ستكون صعبة خاصة وأنها على أرضه ووسط جمهوره، لكننا سنحاول حصد أكبر عدد من النقاط خلال مباراتي تونس وتنزانيا

وأكد مساعد مدرب المنتخب الوطني أن اللاعبين عازمون على حصد النقاط، قائلا: “نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور الليبي”.

وخاض منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، تدريباته اليومية تحت قيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي، بمعسكر المنتخب بمدينة سوسة التونسية بمشاركة 26 لاعبا.

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