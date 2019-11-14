 ساعات قبل المواجهة.. “الدامجة” يوجه للفرسان نصائح فنية لاصطياد نسور قرطاج

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم، غدا الجمعة، في مواجهة صعبة أمام نظيره التونسي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لـ”كان 2021″.

ويوجه المدير الفني السابق للمنتخب، جلال الدامجة، عبر “ريميسا” نصائح فنية هامة للتغلب على نسور قرطاج في المواجهة المرتقبة.

وطالب “الدامجة” الفريق اللعب بحذر مع التمركز بشكل جيد والتوازن في اللعب، مؤكدا أن الفريق لديه عناصر قادرة على تنفيذ ذلك.

وتوقع “الدامجة” أن ينفذ منتخب تونس هجوما ضاغطا لحسم المباراة من الشوط الأول، مؤكدا أن ذلك يعد فرصة للعب في مساحات المنافس الفارغة، وفي منتصف ملعبه عن طريق المهاجمين حمدو الهوني وإسماعيل التاجوري وأنيس سلتو، قائلا إن سرعات اللاعبين وإجادتهم في الهجمة العكسية سيساعد على ذلك.

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