تفوق ليبي على تونس في تصفيات أفريقيا والنهائيات

يستعد المنتخب الليبي، لخوض مواجهة قوية تجمعه بنظيرة التونسي، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة المؤهلة لتصفيات أمم أفريقيا 2021.

وبالعودة لتاريخ مواجهات ليبيا وتونس في تصفيات كان والنهائيات، يتضح أن المنتخبين التقيا في 5 مناسبات سابقة، 4 في التصفيات، ومرة وحيدة في نهائيات أمم أفريقيا.

ودان التفوق للمنتخب الليبي في 3 مباريات، في حين فازت تونس مرتين، وغاب التعادل بين الفريقين.

وكانت أول مباراة بينهما في تصفيات الكان 1974، وحقق منتخب تونس الفوز 1- 0 من توقيع المهاجم المنصف الخويني.

ونجح منتخب ليبيا في تسجيل الفوز إيابا 1-0 على أرضية ملعب طرابلس، بهدف سعد الفزاني من علامة الجزاء، لكن الفريق التونسي ظفر ببطاقة التأهل، بعد اللجوء لركلات الترجيح، والفوز 3-2.

تجدد اللقاء في النهائيات التي احتضنتها ليبيا عام 1982، وحقق وقتها صاحب الأرض الفوز 2-0، بهدفي عبد الفتاح الفرجاني وفرج البرعصي.

وفي عام 1985، حققت ليبيا انتصارا مهما بملعب طرابلس 2-0، في تصفيات أمم أفريقا 1986، سجلهما علي البشاري وإبراهيم المعداني.

وتأهلت ليبيا في التصفيات رغم الخسارة 1-0 في تونس، بهدف بسام الجريدي.

المصدر: موقع كورة

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