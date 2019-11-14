قرار تونسي: الدخول لمباراة ليبيا ــ تونس الجمعة بالمجان

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء، بيانًا لإعلان دخول الجماهير بالمجان إلى ملعب رادس يوم الجمعة 15 تشرين ثان / نوفمبر الجاري، للسيدات والأطفال الراغبين في حضور مواجهة نسور قرطاج أمام ليبيا.

ويلتقي منتخب تونس، الجمعة المقبل، أمام ليبيا على ملعب ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والمقررة بالكاميرون.

وأوضح الاتحاد التونسي في ذات البيان أنه سينطلق الخميس، لترويج تذاكر المباراة والتي حددت أسعارها بين 10 دنانير و20 دينارًا و25 دينارًا و30 دينارًا و50 دينارًا.

ويفتح ستاد رادس أبوابه من جديد بمناسبة لقاء الجمعة بعد أن تمّ إغلاقه منذ يوم 12 أكتوبر / تشرين أول الماضي، لإجراء أعمال صيانة وتطوير للأرضية.

وأكد طارق الفرجاوي، مدير الحي الرياضي، أن ملعب رادس أصبح جاهزًا كما يجب لاحتضان ديربي تونس وليبيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان.

وقال الفرجاوي في تصريح تلفزيوني: “الأرضية المعشبة لملعب رادس أصبحت جاهزة بفضل جهود كل العاملين في الحي الوطني الرياضي لأن عملية البذر التكميلي تتطلّب عادة 45 يومًا”.

وأضاف “لكن بفضل المجهودات التي بذلت من كافة الأطراف، نجحنا في القيام بهذه العملية في 28 يومًا، حتى يحتضن ملعب رادس مباراة الجمعة أمام ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية