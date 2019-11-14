اخبار الرياضة

إعلان مواقع بيع تذاكر مباراة فرسان المتوسط ونسور قرطاج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تفاصيل بيع تذاكر مباراة منتخبنا الوطني ومضيفه التونسي التي ستقام في ملعب رادس.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن عملية بيع التذاكر ستنطلق مساء اليوم وتستمر حتى قُبيل موعد المباراة بساعات.

وستطرح التذاكر بداية من اليوم بالملعب الأولمبي في المنزه منذ التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، فيما ستكون قاعة الرياضة توفيق بوهيمة في رادس مكانا لبيع التذاكر من التاسعة صباح الجمعة وحتى موعد انطلاق المباراة.

وستكون أسعار تذاكر المباراة بداية من عشر دنانير وحتى خمسين دينارا تونسيا حسب الدرجة داخل ملعب رادس فيما سيكون الدخول للمباراة بشكل مجاني للإناث والأطفال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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