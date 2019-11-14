إعلان مواقع بيع تذاكر مباراة فرسان المتوسط ونسور قرطاج

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تفاصيل بيع تذاكر مباراة منتخبنا الوطني ومضيفه التونسي التي ستقام في ملعب رادس.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن عملية بيع التذاكر ستنطلق مساء اليوم وتستمر حتى قُبيل موعد المباراة بساعات.

وستطرح التذاكر بداية من اليوم بالملعب الأولمبي في المنزه منذ التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، فيما ستكون قاعة الرياضة توفيق بوهيمة في رادس مكانا لبيع التذاكر من التاسعة صباح الجمعة وحتى موعد انطلاق المباراة.

وستكون أسعار تذاكر المباراة بداية من عشر دنانير وحتى خمسين دينارا تونسيا حسب الدرجة داخل ملعب رادس فيما سيكون الدخول للمباراة بشكل مجاني للإناث والأطفال.

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