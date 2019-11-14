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النصر يستعد لمواجهة دجوليبا في الكونفدرالية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر تدريباته على ملعبه بمنطقة البركة في بنغازي استعدادا لمواجهة الذهاب مع فريق نادي دجوليبا المالي في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

المباراة الأولى ستقام على أرضية ملعب بيترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة وقد حضر للتدريبات ستة أسماء فقط يتقدمها كابتن الفريق حامد الثلبة والحارس فتحي الطلحي بينما امتنع البقية عن الالتحاق لأسباب مجهولة.

وبتأهله على حساب برولين الأوغندي في الدور السابق من الكونفدرالية أصبح النصر الفريق الليبي الوحيد الذي يمثل البلاد خارجيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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