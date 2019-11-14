النصر يستعد لمواجهة دجوليبا في الكونفدرالية

باشر الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر تدريباته على ملعبه بمنطقة البركة في بنغازي استعدادا لمواجهة الذهاب مع فريق نادي دجوليبا المالي في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

المباراة الأولى ستقام على أرضية ملعب بيترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة وقد حضر للتدريبات ستة أسماء فقط يتقدمها كابتن الفريق حامد الثلبة والحارس فتحي الطلحي بينما امتنع البقية عن الالتحاق لأسباب مجهولة.

وبتأهله على حساب برولين الأوغندي في الدور السابق من الكونفدرالية أصبح النصر الفريق الليبي الوحيد الذي يمثل البلاد خارجيا.

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