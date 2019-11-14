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تيستيباس يتأهل للمربع الذهبي في بطولة التنس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل اللاعب اليوناني ستيفانوس تيستيباس إلى نصف نهائي البطولة الختامية للتنس المقامة في العاصمة البريطانية لندن بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين دون مقابل في الجولة الثانية من مباريات مجموعة أندريه أغاسي .

وأنهى تيستيباس المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة مستغلا ضربات إرساله المركزة، وفي المجموعة الثانية استطاع اللاعب اليوناني تأمين فوزه وضمان التأهل بستة أشواط لشوطين حيث احتاج لثلاث وسبعين دقيقة لحسم المباراة لمصلحته .

وبهذه النتيجة ضمن تيستيباس تأهله إلى المربع الذهبي للبطولة في مشاركته الأولى حاجزا المقعد الثاني بعد تأهل النمساوي دومنيك ثيم من مجموعة بيورن بورج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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