ليكرز يواصل صدارة القسم الغربي في الـNBA

واصل لوس أنجلوس ليكرز صدارته للقسم الغربي في الدوري الأمريكي للمحترفين الـNBA بعدما تغلب بفارق كبير على ضيفه غولدن ستيت ووريورز بمئة وعشرين نقطة مقابل أربع وتسعين.

وتألق النجم ليبرون جيمس في المباراة ليتصدر قائمة المسجلين بثلاث وعشرين نقطة بالإضافة إلى اثنتي عشرة تمريرة حاسمة، فيما أضاف زميله كايل كوزما اثنتين وعشرين نقطة، ورغم تقدم الضيوف مرتين في الربع الأول إلا أن ليكرز فرض سيطرته الكاملة في المباراة ليحقق فوزه التاسع من أصل إحدى عشرة مباراة هذا الموسم .

ويتذيل ووريورز الترتيب في القسم الغربي هذا الموسم بعد خسارته الخامسة على التوالي والعاشرة من أصل اثنتي عشرة مباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية