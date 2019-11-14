منتخب المبارزة يواصل تدريباته بمعسكره في إيطاليا

يواصل المنتخب الوطني للمبارزة تحضيراته المكثفة بمعسكره الخارجي في مدينة تيرني الإيطالية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي ستحتضنها سويسرا نهاية الشهر الحالي .

وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من المدرب سراج التاجوري والرياضيين خالد أبو هديمة وعبد السلام أبو جطيلة وأبو بكر القاضي وعبد المالك القاضي.

وتأتي تدريبات المنتخب الوطني بإيطاليا في إطار التعاون بين الاتحاد الليبي ونظيره الإيطالي كما تلقى الاتحاد الليبي للعبة دعوة من الاتحاد الجزائري لإقامة معسكر في العاصمة الجزائرية من أجل الاستعداد لبطولة البحر المتوسط التي ستقام في تونس أواخر يناير القادم إضافة إلى البطولة الأفريقية في غانا في فبراير القادم.

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