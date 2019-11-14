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منتخب المبارزة يواصل تدريباته بمعسكره في إيطاليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المنتخب الوطني للمبارزة تحضيراته المكثفة بمعسكره الخارجي في مدينة تيرني الإيطالية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي ستحتضنها سويسرا نهاية الشهر الحالي .

وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من المدرب سراج التاجوري والرياضيين خالد أبو هديمة وعبد السلام أبو جطيلة وأبو بكر القاضي وعبد المالك القاضي.

وتأتي تدريبات المنتخب الوطني بإيطاليا في إطار التعاون بين الاتحاد الليبي ونظيره الإيطالي كما تلقى الاتحاد الليبي للعبة دعوة من الاتحاد الجزائري لإقامة معسكر في العاصمة الجزائرية من أجل الاستعداد لبطولة البحر المتوسط التي ستقام في تونس أواخر يناير القادم إضافة إلى البطولة الأفريقية في غانا في فبراير القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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