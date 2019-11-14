منتخب الرماية يصل للجزائر للمشاركة في البطولة الأفريقية

وصلت بعثة المنتخب الوطني للرماية إلى ولاية تيبازة الجزائرية وذلك من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت إلى العاصمة الجزائرية يوم الأربعاء من أجل المشاركة في البطولة القارية، ومن المفترض أن يلتحق منتخب الرماية للتراب بالبعثة يوم الجمعة قادما من تونس إضافة إلى منتخب المسدس والذي سيصل قادما من مصر السبت المقبل.

وستنطلق البطولة الأفريقية للعبة في السابع عشر من الشهر الجاري بمشاركة منتخبات ليبيا والجزائر المستضيف وتونس والمغرب ومصر والسودان وجنوب أفريقيا وناميبيا والكاميرون ونيجيريا وغانا والغابون وكينيا.

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