بعد تدهور علاقته مع مدرب اليوفي.. رونالدو يُفكر في العودة إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قد يغادر السيدة العجوز، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني.

ويُفكر رونالدو في مغادرة يوفنتوس في الفترة المقبلة بعد تدهور علاقته مع المدرب، ماوريسيو ساري، وهو ما كان واضحاً عندما تم استبداله في الدقيقة 55 أمام ميلان في الكالتشيو.

هذا وبدا رونالدو غاضباً للغاية بعد خروجه من الملعب، ودخول الأرجنتيني باولو ديبالا بدلاً منه، ليتجاهل الدون الذهاب إلى دكة البدلاء ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس، قبل أن يغادر الملعب قبل صافرة نهاية اللقاء.

