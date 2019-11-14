الممنتخب الليبي يتوجه لتونس العاصمة استعدادا لملاقاة تونس

أخبار ليبيا24- خاص

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم كافة تحضيراته في معسكره في سوسة حيث أجرى مساء أمس الأربعاء مرانه الأخير.

ويتوجه المنتخب الليبي اليوم الخميس إلى العاصمة التونسية وذلك استعدادا لمواجهته المنتظرة أمام المنتخب التونسي يوم غد الجمعة الساعة 21:00 بتوقيت ليبيا بملعب رادس.

وتأتي المباراة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات الأفريقية المؤهلهً للكان 2021 الذي تحتضنه الكاميرون.

ويشرف على المنتخب الليبي المدرب التونسي فوزي البنزرتي ويساعده المدرب الوطني أكرم الهمالي فيما يشغل محمد البوسيفي مدرب للحراس.

ويسعى الطاقم الفني للمنتخب للخروج بنتيجة إيجابية خلال اللقاء لتعطيه دفعة قوية قبل مواجهة تنزانيا يوم 19 من هذا الشهر لحساب الجولة الثانيه من التصفيات.

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