“نسور قرطاج” ينهي تحضيراته لمواجهة المنتخب الوطني

أنهى المنتخب التونسي صاحب الأرض تحضيراته النهائية لخوض مباراة الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا أمام المنتخب الوطني والتي ستلعب بملعب رادس.

وخاضت تونس مرانها الأخير بالملعب الأولمبي بالمنزه حيث دامت التدريبات لأكثر من ساعة بقيادة المدرب منذر الكبير والذي حرص على الجانب البدني وتخفيض فترة التحضيرات تفاديا للإصابات والإرهاق، كما تركزت التمارين على تطبيق بعض الخطط والجمل التكتيكية.

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة حضور أبرز لاعبي نسور قرطاج وعلى رأسهم فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري إضافة إلى نجم سانت إتيان الفرنسي وهبي الخزري.

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