فيدرر يتأهل لنصف نهائي البطولة الختامية للتنس

تأهل المصنف الثالث عالميا السويسري روجر فيدرر إلى نصف نهائي البطولة الختامية للتنس بفوزه على المصنف الثاني الصربي نوفاك دجوكوفيتش بمجموعتين دون مقابل في البطولة التي تقام في العاصمة البريطانية لندن .

ولم يعط فيدرر أي فرصة للاعب الصربي للظفر بالمجموعة الأولى حيث أنهاها بستة أشواط مقابل أربعة، وفي المجموعة الثانية أظهر فيدرر رغبة أكبر في تحقيق الفوز بالمباراة منذ البداية حيث تحصل على نقطة لكسر الإرسال وكسب ثلاثة إرسالات حاسمة ليحقق الفوز في نهاية المجموعة بست لثلاث.

ليضمن فيدرر تأهله في المركز الثاني لمجموعة بيورن بورج خلف المتصدر دومينيك ثيم، وعقب فوز فيدرر ضمن الإسباني رافائيل نادال إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الخامسة في مسيرته مستفيدا من خسارة دجوكوفيتش.

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