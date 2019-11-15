أبوفناس يجري عملية جراحية ناجحة في روما

أجرى بطل كمال الأجسام الليبي صلاح أبو فناس عملية نزع البلاتين في العاصمة الإيطالية روما مساء الأربعاء حيث تكللت العملية بالنجاح.

وذكر موقع ريميسا أن رحلة علاج بطل كمال الأجسام الليبي كانت على نفقته الخاصة حيث لم يتحصل على أي دعم مالي من مسؤولي الرياضة في البلاد لتخطي هذه الإصابة، حيث يحتاج أبو فناس لفترة للعودة للتدريبات.

وكان أبو فناس قد توج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2012 بالإكوادور حيث تعرض لكسر على مستوى أسفل الساق ما أجبره على التوقف عن التدريبات وحمل الأوزان الثقيلة في رياضة بناء الأجسام.

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