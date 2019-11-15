المنتخب الجزائري يُكشر عن أنيابه ويكتسح زامبيا بخماسية

كشر بطل أفريقيا المنتخب الجزائري عن أنيابه في مستهل مبارياته بتصفيات الكان بعدما اكتسح ضيفه منتخب زامبيا بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي استضافها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وافتتح المدافع رامي بن سبيعيني التسجيل لمحاربي الصحراء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وواصلت الجزائر هيمنتها المطلقة على المباراة لتتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق مهاجمها بغداد بونجاح من علامة الجزاء، قبل أن يعزز يوسف البلايلي الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والسبعين.

واستغل أبناء المدرب جمال بلماضي انهيار المنتخب الزامبي ليضيف الهدف الرابع عن طريق العربي هلال سوداني في الدقيقة السادسة والثمانين قبل أن يختتم بغداد بونجاح خماسية أبطال أفريقيا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

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