العراق يواصل الصدارة بالفوز على إيران

حقق المنتخب العراقي فوزا مستحقا على نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد على استاد عمان الدولي ضمن الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى أمم آسيا والمونديال القادم.

وتقدم مهند كاظم للمنتخب العراقي في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الأول، إلا أن إيران عدلت النتيجة عن طريق أحمد نور الله في الدقيقة الخامسة والعشرين، لكن علاء عباس أهدى العراق نقاط المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ورفع أسود الرافدين رصيدهم إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الثالثة متقدمين بفارق نقطتين عن البحرين فيما توقف رصيد إيران عند ست نقاط.

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