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الهمالي: البنزرتي أهدانا “مفاتيح” المنتخب التونسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مساعد مدرب المنتخب الوطني أكرم الهمالي إن المدرب العام التونسي فوزي البنزرتي زرع روح التحدي في اللاعبين وأهلهم للعب بثقة عالية أمام منافسهم المنتخب التونسي في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في الكاميرون عام 2021.

وأضاف الهمالي إن المباراة صعبة خاصة في الظرف الحالي لكن المنتخب الوطني يسعى جاهدا لتجاوز الظروف الحالية وتحقيق نتيجة إيجابية قبل التوجه إلى المنستير ومواجهة تنزانيا في الجولة الثانية.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا بملعب رادس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للكان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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