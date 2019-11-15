الهمالي: البنزرتي أهدانا “مفاتيح” المنتخب التونسي

قال مساعد مدرب المنتخب الوطني أكرم الهمالي إن المدرب العام التونسي فوزي البنزرتي زرع روح التحدي في اللاعبين وأهلهم للعب بثقة عالية أمام منافسهم المنتخب التونسي في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في الكاميرون عام 2021.

وأضاف الهمالي إن المباراة صعبة خاصة في الظرف الحالي لكن المنتخب الوطني يسعى جاهدا لتجاوز الظروف الحالية وتحقيق نتيجة إيجابية قبل التوجه إلى المنستير ومواجهة تنزانيا في الجولة الثانية.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا بملعب رادس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للكان.

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