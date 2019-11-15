اخبار الرياضة

الترهوني يكشف لـ218 وضع التاجوري بعد الإصابة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح المدير الإداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني لـ218 أن إصابة اللاعب إسماعيل التاجوري في المران الأخير للمنتخب ليست خطيرة وقد يبتعد فقط عن التشكيلة الأساسية لمواجهة تونس وسيكون خيارا بديلا في الشوط الثاني للمدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وأضاف كمال إن معنويات اللاعبين عالية لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة تونس مساء اليوم بملعب رادس لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا عام 2021 في الكاميرون.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية حيث سيواجه المنتخب التنزالي في الجولة الثانية مساء الثلاثاء بملعب المنستير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك