الترهوني يكشف لـ218 وضع التاجوري بعد الإصابة

صرح المدير الإداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني لـ218 أن إصابة اللاعب إسماعيل التاجوري في المران الأخير للمنتخب ليست خطيرة وقد يبتعد فقط عن التشكيلة الأساسية لمواجهة تونس وسيكون خيارا بديلا في الشوط الثاني للمدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وأضاف كمال إن معنويات اللاعبين عالية لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة تونس مساء اليوم بملعب رادس لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا عام 2021 في الكاميرون.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية حيث سيواجه المنتخب التنزالي في الجولة الثانية مساء الثلاثاء بملعب المنستير.

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