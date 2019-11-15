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“ليبي” يستقيل من منصبه بعد الخسارة أمام سوريا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي استقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الصيني بعد الخسارة أمام سوريا بهدفين مقابل هدف وحيد والتي أقيمت في مدينة دبي ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى أمم آسيا ألفين وثلاثة وعشرين ومونديال ألفين واثنين وعشرين.

وأوضح “ليبي” بأنه يتقاضى أجرا مرتفعا للغاية لذلك فهو يتحمل مسؤولية الخسارة رغم أن الصين بإمكانها التغلب بسهولة على منتخبات مثل المالديف وغوام إلا أنها تعاني عندما تواجه منتخبات أفضل في المجموعة كالفيلبين وسوريا.

وتعد استقالة “ليبي” الثانية من نوعها بعدما تولى الإشراف على الصين عام ألفين وستة عشر قبل أن يتركها بعد الخسارة الكبيرة أمام إيران بثلاثية نظيفة في نهائيات أمم آسيا الماضية قبل أن يعود مجددا في مايو الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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