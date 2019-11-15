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إنجلترا تضمن تأهلها لنهائيات أمم أوروبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن المنتخب الإنجليزي تأهله إلى نهائيات أمم أوروبا صيف العام القادم باكتساحه ضيفه منتخب مونتينيغرو بسبعة أهداف دون مقابل في المباراة التي استضافها ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن ضمن الجولة السابعة من مباريات المجموعة الأولى لتصفيات اليورو.

وسجل أهداف إنجلترا كل من أليكس تشامبرلين، والمهاجم هاري كين في ثلاث مناسبات إضافة إلى نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وألكسندر سوفراناس بالخطأ في مرمى مونتينيغرو ومهاجم البلوز تامي أبراهام.

ليرتفع رصيد منتخب الأسود الثلاثة إلى ثماني عشرة نقطة في صدارة المجموعة ليضمن تأهله بشكل رسمي قبل جولة واحدة من ختام التصفيات متفوقا بفارق أربع نقاط عن التشيك التي ضمنت هي الأخرى تأهلها في المركز الثاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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