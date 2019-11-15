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نشنوش عن معسكر سوسة: “إيجابي وحقق هدفه”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر حارس المنتخب الوطني محمد نشنوش أنه مستعد لتمثيل المنتخب الوطني في مباراته الهامة أمام تونس لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا عام 2021 في الكاميرون.

نشنوش أرجع سبب غيابه عن التدريبات الفترة الماضية لتوقف نشاط الدوري الممتاز وعدم استمراره بشكل منتظم.

وأشار نشنوش في المؤتمر الصحفي إلى أن التحضيرات في الفترة الماضية في معسكر المنتخب الوطني بمدينة سوسة التونسية صار بشكل إيجابي والجميع ركز في التدريبات وشعر بمسؤولية تحقيق النتيجة الإيجابية.

ويواجه المنتخب الوطني مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا منتخب تونس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا على أن ينتقل من بعدها إلى المنستير لمواجهة تنزانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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