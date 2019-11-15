لأول مرة في ليبيا تقام بطولة أقوى رجل في طبرق بمشاركة 15 مشارك

أخبار ليبيا 24 – خاص

استضاف نادي المختار بمدينة طبرق ولأول مرة بطولة ( أقوى رجل في طبرق ) بمشاركة 15مشارك من شباب المدينة بإشراف مجلس الرياضة ورعاية المؤسسة الليبية للدراسات والبحوث والتنمية.

وقال عضو اللجنة المنظمة أمبارك خميس لـ”أخبار ليبيا24″ :”شارك اليوم 15 مشارك في هذه البطولة الجديدة من شباب المدينة ليتم اختيار أقوى رجل”.

وأضاف خميس قد قامت اللجنة بإقامة المسابقة في 5 ألعاب وهي ( جر سيارة جيب – حمل كيس ثقيل من الرمل – حمل ثقل من الحديد – دحرجة إطار بلدوزر – جر إطار كبير)، موضحًا أنه سيتم احتساب النتائج بالسرعة في زمن قياسي.

وأكد خميس أن اليوم أقيمت المسابقة في ثلاثة ألعاب وغدا سيتم إجراء المسابقة في لعبتين وسيتم الإعلان عن إسم أقوى رجل في طبرق، لافتا إلى أن المسابقة لاقت حضور كبير من الجماهير لمتابعة هذا الحدث النادر.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد استضافت حدث مشابه بحضور رياضي من دول الشام يحمل اسم ( شمشون العرب ) وأقيم الحدث بملعب طبرق البلدي وقام هذا الرياضي بجر سيارة بأسنانه وبشعره وقامت سيارة بالمرور على جسمه كما تم تكسير حجر كبير على صدره وحمل برميل من المياه يقف عليه 10 رجال.

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