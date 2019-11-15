تصريحات هامة قبل مواجهة تونس في تصفيات الكان

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدرب منتخب ليبيا فوزي البنزرتي إن غياب أحمد بن علي عن مباراة تونس يعتبر مؤثر ولكن بالنسبة لي فإني لا أؤمن إلا بالعمل والأداء الجماعي.

وأضاف البنزرتي في تصريحات صحفيه ” الذي يهمني هو تحرك انضباط الرياضيين داخل أرضية الملعب “، مشيرا إلى أن الديربيات المغاربية لا تعرف حسابات مسبقة.

من جهته أوضح أنيس سلتو مهاجم منتخبنا أن اللاعبين يعرفون مدى أهمية مواجهة تونس، مؤكدا وجود الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

وختم سلتو حديثه :”نحن جاهزون للمباراة وسنكون منافسا قوياً أمام صاحب الأرض”.

وأكد محمد البوسيفي مدرب الحراس جاهزية الحراس الثلاثة، موضحا أن اختيار الحارس الأساسي سيتم بعد التشاور مع مدرب المنتخب فوزي البنزرتي.

هذا وسيلتقي منتخبنا نظيره التونسي مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب رادس في افتتاح منافسات المجموعة 10 لتصفيات الكان 2021 .

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