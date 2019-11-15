بنغازي تحتفي بجورماهيا الكيني قبل مواجهة الهلال

أخبار ليبيا24- خاص

باشر فريق جورماهيا الكيني تدريباته لمواجهة فريق الهلال وديا يوم غد السبت.

وأجرى الفريق الكيني تدريباته على أرضية ملعب نادي شمال بنغازي وسط أجواء مميزة .

وأوضحت “ساني” نائب رئيس نادي جورماهيا أن الأجواء أكثر من رائعة والجميع في البعثة يشعر أنه في بلاده.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”أخبار ليبيا24″ أنها تتمنى أن تكون هذه الزيارة فرصة لرفع الحظر على ملاعب ليبيا.

وتابعت “ساني” أن الأجواء مميزة وبنغازي مدينة آمنة وأهلها يعشقون الرياضة وكرة القدم.

وختمت نائب رئيس النادي غدا ستكون المباراة أمام الهلال وستكون مهرجان كروي يجمع الأخوة في ليبيا وكينيا.

وكان فريق الهلال قد نظم هذه المباراة في خطوة منه للإشارة إلى أن بنغازي تنعم بالأمن والأمان وبإمكانها استضافة المباريات الرسميه على أرضها.

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