ميسي يتألق في ليلة “السوبر كلاسيكو”

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين لحصد كأس السوبر كلاسيكو الودي بتحقيقه الفوز على غريمه البرازيل بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض والتي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود .

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد أربع عشرة دقيقة فقط من انطلاق المباراة من علامة الجزاء تسبب فيها ليونيل ميسي ليتقدم لها بنفسه ويتصدى لها الحارس أليسون بيكر لكن الساحر الأرجنتيني تمكن من إكمالها داخل الشباك .

ليثأر منتخب التانغو من خسارته كأس السوبر كلاسيكو الودي أمام البرازيل في العام الماضي والذي أقيم بمدينة جدة السعودية كما ثأر لخسارته في نصف نهائي كوبا أمريكا الأخيرة والتي احتضنتها البرازيل .

وتأتي المباراة بين المنتخبين في ظل التحضيرات للاستحقاقات المقبلة حيث تحتضن الأرجنتين بالشراكة مع كولومبيا النسخة القادمة من كوبا أمريكا صيف عام 2020 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية