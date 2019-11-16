تونس تهزم منتخبنا برباعية في الجولة الأولى لتصفيات الكان

أخبار ليبيا24- خاص

خسر المنتخب الليبي مساء الجمعة ، أمام نظيره التونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد (4_1) في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ، على أرضية ملعب رادس.

وسجل أهداف المنتخب التونسي كل من وهبي الخزري في مناسبتين و سيف الدين الخاوي في مناسبتين فيما جاء هدف المنتخب الليبي اليتيم المهاجم حمدو الهوني .

ورغم تعدد الفرص للمنتخب الليبي إلا أن مهاجمي ليبيا أضاعوها تباعا فيما نجح أصحاب الأرض في استثمار الفرص التي تحصلوا عليها.

وسيلعب المنتخب اللييي أمام تنزانيا لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات الكان في 19 من هذا الشهر في المنستير التونسية.

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