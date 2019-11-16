محمد الطبال ينتقل إلى شبيبة القبائل الجزائري

تعاقد فريق شبيبة القبائل الجزائري مع لاعب فريق الاتحاد محمد الطبال ليصبح أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم تكشف إدارة شبيبة القبائل عن مدة تعاقدها مع الطبال إلا أن مصادر صحفية جزائرية أشارت إلى أن العقد سيمتد إلى 3 سنوات.

ويعتبر الطبال من أبرز لاعبي فريق الاتحاد كما دافع عن ألوان المنتخب الوطني في العديد من المناسبات حيث سيرتدي قميص الكناري الجزائري بعدما حمل النجم الراحل عمر داؤود ألوان شبيبة القبائل وتألق معه بشكل لافت موسم 2005 حتى 2007.

وينافس شبيبة القبائل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا كما يحتل المرتبة الرابعة في جدول الدوري الجزائري برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق مولودية الجزائر.

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