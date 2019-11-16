إيطاليا تحقق فوزها التاسع في تصفيات اليورو

حققت إيطاليا فوزا تاريخيا بعدما سجل منتخبها فوزه العاشر على التوالي في تصفيات اليورو بتغلبه على مضيفه منتخب البوسنة بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة التاسعة من المجموعة العاشرة.

وسجل ثلاثية إيطاليا كل من المدافع فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة الحادية والعشرين، ومهاجم نابولي لورينزو إينسيني في الدقيقة السابعة والثلاثين ليختتم مهاجم تورينو أندريا بيلوتي في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وعزز الأتزوري صدارته للمجموعة العاشرة برصيد سبع وعشرين نقطة حيث ضمن تأهله قبل جولتين وفي نفس المجموعة ضمنت فنلندا تأهلها لأول مرة في تاريخها بفوزها على ليشتينشتاين بثلاثية نظيفة.

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