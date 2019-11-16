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إيطاليا تحقق فوزها التاسع في تصفيات اليورو

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت إيطاليا فوزا تاريخيا بعدما سجل منتخبها فوزه العاشر على التوالي في تصفيات اليورو بتغلبه على مضيفه منتخب البوسنة بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة التاسعة من المجموعة العاشرة.

وسجل ثلاثية إيطاليا كل من المدافع فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة الحادية والعشرين، ومهاجم نابولي لورينزو إينسيني في الدقيقة السابعة والثلاثين ليختتم مهاجم تورينو أندريا بيلوتي في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وعزز الأتزوري صدارته للمجموعة العاشرة برصيد سبع وعشرين نقطة حيث ضمن تأهله قبل جولتين وفي نفس المجموعة ضمنت فنلندا تأهلها لأول مرة في تاريخها بفوزها على ليشتينشتاين بثلاثية نظيفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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