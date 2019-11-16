إسبانيا تكتسح مالطا بسباعية ضمن تصفيات اليورو

أمطرت إسبانيا شباك ضيفتها مالطا بسباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة السادسة من تصفيات اليورو.

وأنهى الماتادور الشوط الأول متقدما بثنائية افتتحها المهاجم ألفارو موراتا ليضيف لاعب الوسط المخضرم سانتي كازورلا الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني أضافت إسبانيا خمسة أهداف متتالية عن طريق باو توريس وبابلو سارابيا إضافة إلى داني أولمو وجيرارد مورينو والمخضرم خيسوس نافاس .

ووصلت إسبانيا بهذه النتيجة إلى نقطتها الثالثة والعشرين في صدارة المجموعة بفارق خمس نقاط عن ملاحقتها السويد والتي ضمنت بلوغ اليورو بعد فوزها على رومانيا بهدفين نظيفين.

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