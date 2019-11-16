هنري يستلم مهام قيادة مونتريال إمباكت

وصل الفرنسي تيري هنري المدرب الجديد لفريق مونتريال إمباكت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستلام مهامه مديرا فنيا جديدا للفريق.

وشهد وصول هنري إلى مونتريال وجودا من مشجعي الفريق داخل المطار إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين، ليعود هنري إلى أمريكا مجددا بعد تجربة احترافية في نهاية مشواره الكروي مع نيويورك ريد بول.

وكان مونتريال إمباكت الأميركي قد أعلن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الفرنسي حيث سيتولى هنري قيادة الفريق بعقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي، وتعد التجربة التدريبية لهنري هي الثانية له بعد مسيرة لم تدم طويلا مع فريق موناكو الفرنسي الموسم الماضي فيما كان مساعدا للمدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز مع منتخب بليجكا.

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