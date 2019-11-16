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زفيريف يتأهل لنصف نهائي البطولة الختامية للتنس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على الروسي دانييل ميديفيديف بمجموعتين دون مقابل ليضمن تأهله إلى نصف نهائي البطولة الختامية للتنس المقامة بالعاصمة لندن.

وأنهى اللاعب الألماني المجموعة الأولى متقدما بستة أشواط مقابل أربعة، وفي المجموعة الثانية واصل زفيريف تألقه رغم صعوبة خصمه الروسي ليتغلب عليه بسبعة أشواط مقابل ستة، وليقضي على حظوظ تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى الدور قبل النهائي .

وسيلعب في نصف النهائي كل من اليوناني ستيفانوس تسيتيباس أمام السويسري روجر فيدرر في المواجهة الأولى فيما سيلتقي الألماني ألكسندر زفيريف أمام النمساوي دومينيك ثيم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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