الهمالي : كنا نعرف قيمة تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

عبر مساعد مدرب منتخب ليبيا أكرم الهمالي، عن آسفه الشديد للهزيمة أمام تونس بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف يتيم خلال افتتاح تصفيات الكان .

الهمالي قال بعد المباراة : “كنا نعرف قيمة منتخب تونس واعتماده على الكرات الثابتة، وفي العمق، ومدرب المنتخب فوزي البنزرتي أوضح ذلك للاعبين .

واشار الهمالي “قمنا باستعدادت تعتبر جيدة للخروج بنتيجة ايجابية لكن الخسارة كانت ثقيلة”.

وعن المباراة، أوضح ارتكب اللاعبين أخطاء ودخل مرمانا هدفين في الحصة الاولى وطلب المدرب من اللاعبين تفادي الأخطاء، خاصة استعادة للعودة في النتيجة”.

وتابع “في الشوط الثاني كان بالإمكان تسجيل الهدف الثاني ولكن اللاعبين اضاعوا أكثر من فرصة لو قبلنا الهدف الثالث، والذي أفقد اللاعبين التركيز .

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