لأول مرة في ليبيا .. بطولة أقوى رجل في طبرق بمشاركة “15” شخص

أخبار ليبيا 24 – خاص

أستضاف نادي المختار بمدينة طبرق ولأول مرة بطولة “أقوى رجل في طبرق” بمشاركة خمسة عشر رياضي من شباب المدينة بإشراف مجلس الرياضة، ورعاية المؤسسة الليبية للدراسات والبحوث والتنمية.

وقال عضو اللجنة المنظمة أمبارك خميس إن الهدف من إقامة هذه البطولة الجديدة التي تقام لأول مرة في ليبيا هو اختيار أقوى رجل .

خميس أوضح لأخبار ليبيا 24 أنه اللجنة نظمت المسابقة في 5 ألعاب وهي “جر سيارة جيب – حمل كيس ثقيل من الرمل – حمل ثقل من الحديد – دحرجة إطار بلدوزر – جر إطار كبير “، وسوف يتم احتساب النتائج بالسرعة في زمن قياسي.

وأكد أن اليوم أقيمت المسابقة في ثلاثة ألعاب وغدا سيتم إجراء المسابقة في لعبتين وسيتم الإعلان عن أسم أقوى رجل في طبرق.

ولفت إلى أن المسابقة لاقت حضور كبير من الجماهير لمتابعة هذا الحدث النادر.

يشار أن مدينة طبرق قد استضافت حدث مشابه في منتصف ثمانينات القرن الماضي بحضور رياضي من دول الشام يحمل أسم ” شمشون العرب”، وأقيم الحدث بملعب طبرق البلدي وقام هذا الرياضي بجر سيارة بأسنانه وبشعره وقامت سيارة بالمرور على جسمه كما تم تكسير حجر كبير على صدره وحمل برميل من المياه يقف عليه 10 رجال.

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