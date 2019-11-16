ممثلا ليبيا يتفوقان في أولى جولات بطولة الصداقه لقدامى السلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق منتخب بنغازى لقدامى كرة السلة الفوز فى افتتاح بطولة الصداقة المغاربية لكرة السلة التى انطلقت أمس الجمعة في مدينة المنستير التونسية .

وحقق منتخب بنغازي الفوز على قدامى قصر هلال بنتيجة 49 مقابل 21 .

وكان فريق ليبيانا طرابلس قد حقق الفوز بانسحاب قدامى النجم الساحلى التونسي من المباراة .

ويشارك فى منافسات البطولة المغاربية خمس فرق هي “منتخب بنغازى، وليبيانا طرابلس، والاتحاد المنستيرى، والنجم الساحلى، وقصر هلال التونسيان” .

وستختتم منافسات البطولة التي تحتضنها مدينة المنستير التونسية الثلاثاء المقبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24