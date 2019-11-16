تعادل الهلال وجورماهيا الكيني من أجل رفع الحظر عن الملاعب الليبية

العنوان_بنغازي سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على المباراة التي جمعت، مساء اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره جورماهيا الكيني والتي أقيمت على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي. أفتتح الهلال التسجيل عن طريق اللاعب أسامة بلعيد في الدقيقة السادسة، فيما تمكن صامويل أوجوما من إحراز هدف التعادل لجورماهيا في الدقيقة 35 …
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صحيفة العنوان الليبية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
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