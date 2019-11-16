تعرف على أقوى رجل بطبرق لعام 2019

أخبار ليبيا 24 – خاص

توّج الشاب عادل مصطفى عمران البالغ من العمر 28 عامًا بلقب أقوى رجل في طبرق لعام 2019 بعد منافسات حامية في البطولة التي نظمها مجلس الشباب والرياضة طبرق وبرعاية المؤسسة الليبية للدراسات والبحوث أمس الجمعة بنادي المختار بطبرق.

ونال الشاب عادل مصطفى عمران جائزة البطولة التي كانت عبارة عن “أداء مناسك العمرة”.

وتنافس على البطولة على مدار يومين 15 شابا من أبناء طبرق المدينة، حيث تنافس المتسابقون على حمل أكياس الرمل بأوزان متفاوتة وحمل ثقل من الحديد وجرّ إطار شاحنة ودحرجة إطار “بلدوزر” وجر سيارة جيب، وذلك حسب الزمن المسجل لكل متسابق.

وتحصل المتسابق عادل مصطفى على بطولتي جرّ العجلة وحمل أكياس الرمل، فيما نال المتسابق جمعة فخر الدين بطولتي دحرجة العجلة وحمل أكياس الرمل، أمّا المتسابق أحمد الناجي، فقد فاز بمسابقة جر سيارة الجيب.

وبعد ذلك أقيمت مسابقة إضافية بين المتسابقين عادل مصطفى وجمعة فخر الدين، لحمل ثقل الحديد، ففاز المتسابق، عادل مصطفى، وبذلك نال جائزة أقوى رجل في طبرق.

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