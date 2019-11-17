كرنفال الهلال في بنينا ينتهي بالتعادل أمام جورماهيا الكيني

كان كرنفال الهلال الودي أمام جورماهيا الكيني فرصة لأزرق بنغازي لاختبار استعداداته طيلة الفترة الماضية بملعب بنينا في أجواء رياضية حبية.

البدري عاد مجددا ليكتشف نفسه بتمريرة بينية مهمة سجل من خلالها أسامة بلعيد الهدف الأول لصالح الهلال في أول دقائق اللقاء.

“معا لرفع الحظر عن الملاعب الليبية”، كان الهدف والغاية لنادي الهلال من خلال استضافة الفريق الكيني بملعب بنينا وإن عندنا لمجريات اللقاء باغت الفريق الكيني الهلال بهدف التعادل الذي جاء عن طريق لاعبه صامويل أوغايو وبخطأ فادح من الحارس كبلان الذي أساء تقدير الكرة.

الشوط الثاني لم يشهد تفاصيل كثيرة تذكر فسيطر عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله لتكتمل المباراة بنجاح باهر حققه نادي الهلال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية