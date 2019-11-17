منتخب ليبيا لكرة اليد يطمح لمشاركة أفريقية إيجابية

يطمح منتخب ليبيا لكرة اليد أن تكون مشاركته ببطولة أفريقيا إيجابية ويحقق نتائج باهرة حيث أقام معسكرين الأول بمدينة الحمامات والثاني بمدينة نابل خلال شهر نوفمبر استعدادا للنسخة الرابعة والعشرين من البطولة التي تستضيفها تونس والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم بمصر 2021.

ثمانية عشر لاعبا محليا عززوا صفوف المنتخب الوطني بقيادة التونسي محمد الصغير ومساعديه محمد ارحومة ووليد القبلاوي والهدف من هذه البطولة الحصول على بطاقة مؤهلة للأولمبياد وبطولة العالم.

ووقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا والغابون وأنجولا فالمهمة ليست سهلة ولكن الجيل الحالي في لعبة كرة اليد قادر على تحقيق النتائج الباهرة التي تؤهله للتحقيق المراد.

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