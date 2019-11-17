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المنتخب الوطني للووشو يباشر تدريباته في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر رياضيو المنتخب الوطني الليبي للووشو بفئة الشباب اختصاص الأساليب (العروض) تدريباتهم وفق البرنامج المعد من قبل المدرب العام التونسي لسعد بوقرة.

وتأتي تدريبات المنتخب الوطني للعبة ضمن معسكر إعدادي مغلق في الجمهورية التونسية استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة.

وستكون المرحلة التي تلي هذا المعسكر لفريق الساندا كبار وكذلك الساندا شباب تمهيدا للمشاركات الدولية والتي من ضمنها البطولة العربية التي ستحتضنها الأردن والبطولة الإفريقية التي ستقام في الجزائر وبطولة العالم المقرر إقامتها في المغرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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