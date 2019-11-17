تنظيم سباق اختراق الضاحية في الخمس

أقيم مساء السبت في مدينة الخمس سباق اختراق الضاحية الذي نظمته اللجنة التأسيسية لمركز الخمس للأورام إشهارا لهذا المركز الذي أسس حديثا وينتظر اعتماده من الدولة.

وكانت انطلاقة السباق من أمام مجمع عيادات الخمس بمشاركة العديد من الرياضيين وبمختلف الأعمار وامتد لأربعة كيلومترات حيث انتهى المسار أمام مركز الخمس للأورام.

وتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتي الكبار والناشئين، حيث فاز أحمد الفاخري بالترتيب الأول في فئة الكبار والترتيب الثاني تحصل عليه عبد المنعم فرحات فيما جاء سمير ميلاد ثالثاً، وأما في فئة الناشئين فقد فاز سند كريمة بالترتيب الأول ومحمد بلقاسم بالترتيب الثاني فيما حل المعتز بالله مفتاح ثالثاً.

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