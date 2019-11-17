اخبار الرياضة

تنظيم سباق اختراق الضاحية في الخمس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم مساء السبت في مدينة الخمس سباق اختراق الضاحية الذي نظمته اللجنة التأسيسية لمركز الخمس للأورام إشهارا لهذا المركز الذي أسس حديثا وينتظر اعتماده من الدولة.

وكانت انطلاقة السباق من أمام مجمع عيادات الخمس بمشاركة العديد من الرياضيين وبمختلف الأعمار وامتد لأربعة كيلومترات حيث انتهى المسار أمام مركز الخمس للأورام.

وتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتي الكبار والناشئين، حيث فاز أحمد الفاخري بالترتيب الأول في فئة الكبار والترتيب الثاني تحصل عليه عبد المنعم فرحات فيما جاء سمير ميلاد ثالثاً، وأما في فئة الناشئين فقد فاز سند كريمة بالترتيب الأول ومحمد بلقاسم بالترتيب الثاني فيما حل المعتز بالله مفتاح ثالثاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك