مطالبة بتخصيص أراضٍ لقاعات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة

عقد في جمعية الحرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة البيضاء الاجتماع الثاني للاتحادات الفرعية واللجان الفنية والأندية الرياضية التخصصية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مدن المنطقة الشرقية.

وتمت في هذا الاجتماع مناقشة واستكمال بنود جدول الأعمال التي كانت مطروحة على طاولة الاجتماع الأول في مدينة بنغازي ومن أهمها عدم توفر مقرات مجهزة وانعدام المخصصات المالية والعينية للاتحادات الفرعية، كما تمت مناقشة استبعاد الناطق الرسمي باسم اللجنة البارالمبية وتشكيل مكتب إعلامي للجنة.

وقد خلص الاجتماع إلى المطالبة بتخصيص قطع أراض ملائمة في كل مدينة لإقامة قاعات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة ليتسنى لهم مزاولة الأنشطة والمنافسات الرياضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية