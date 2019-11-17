اخبار الرياضة

مطالبة بتخصيص أراضٍ لقاعات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد في جمعية الحرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة البيضاء الاجتماع الثاني للاتحادات الفرعية واللجان الفنية والأندية الرياضية التخصصية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مدن المنطقة الشرقية.

وتمت في هذا الاجتماع مناقشة واستكمال بنود جدول الأعمال التي كانت مطروحة على طاولة الاجتماع الأول في مدينة بنغازي ومن أهمها عدم توفر مقرات مجهزة وانعدام المخصصات المالية والعينية للاتحادات الفرعية، كما تمت مناقشة استبعاد الناطق الرسمي باسم اللجنة البارالمبية وتشكيل مكتب إعلامي للجنة.

وقد خلص الاجتماع إلى المطالبة بتخصيص قطع أراض ملائمة في كل مدينة لإقامة قاعات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة ليتسنى لهم مزاولة الأنشطة والمنافسات الرياضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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